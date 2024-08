Marçal analisa a derrota do Botafogo em Caxias do Sul

Agora o Botafogo terá de focar as suas atenções em outra competição muito importante. Afinal, na quarta-feira, no Niltão, o time enfrentará o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores:

“Falhamos. Erramos muito. No segundo tempo a gente acabou levando um gol muito cedo. Mas, ao menos a equipe teve uma boa reação. Contudo, perdemos. O que temos de fazer é tirar o que fizemos de melhor no segundo tempo para as próximas partidas”, disse o jogador, lembrando que o time chegou a estar perdendo por 3 a 0 e quase arrancou o empate na reta final.

No fim da partida em que o Botafogo perdeu por 3 a 2 para o Juventude, neste domingo (11/8), pelo Brasileirão, Marçal analisou o resultado, que coloca em risco a liderança do Glorioso na competição.

“Com certeza será um jogo difícil. Sempre fazemos jogos equilibrados contra o Palmeiras. Assim, teremos de entrar concentrados”.

Botafogo, de Marçal, seca o Flamengo

Com o resultado em Caxias do Sul, o Botafogo segue na liderança, com 43 pontos. Porém, vê em seus calcanhares o time Fortaleza, que tem 42 pontos e menos um jogo (mas já foi a campo na rodada). Além disso, o Flamengo tem 40 pontos e joga neste domingo no Maracanã com o Palmeiras. Caso vença, o Rubro-Negro assumirá o primeiro lugar.

Alías, o Fla será o próximo rival do Fogão no Brasileirão, no domingo (18), no Nilton Santos. Já o Juventude, com a vitória foi aos 25 pontos, consolidado no meio da tabela.