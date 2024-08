Inter empata com o Athletico no último lance, mas segue em crise

Inter abre placar, cede virada, mas busca empate aos 51 do segundo tempo; No entanto, são 12 jogos sem vitória na temporada

Com o resultado, o Inter chegou ao 12º jogo seguido sem vencer em 2024, sendo oito apenas no Brasileirão. Aliás, o Colorado segue em 15º, com 22 pontos, apenas dois acima do Corinthians, o primeiro dentro do Z4. A equipe comandada por Roger Machado, porém, tem cinco jogos a menos: 17 a 22. Já o Athletico-PR está com 29 pontos em 20 partidas, na oitava colocação.

Em partida que encerrou a 22ª rodada do Brasileirão, o Internacional arrancou empate no último ato diante do Athletico-PR, no Beira-Rio: 2 a 2. Wesley e Wanderson marcaram para o Inter, enquanto João Cruz e Canobbio balançaram as redes para os visitantes.

O Athletico-PR fez o Inter sofrer do próprio veneno no minuto seguinte, afinal, marcou quando era inferior na partida: Godoy cruzou, e a bola sobrou para João Cruz, de apenas 18 anos, igualar. Empolgado, o CAP “logo” virou, mas no início do segundo tempo. Aos 4, o Inter perdeu a bola no meio-campo, Zapelli cruzou para Canobbio, que arrancou, invadiu a área com categoria e marcou um belo gol.

Apesar do gol sofrido, o Athletico se manteve melhor na partida. Inclusive, o CAP levou perigo com Julimar e Canobbio. O Inter respondeu com Bruno Henrique e Valencia. Aos 37, a dupla que abriu o placar. Dessa vez, porém, Wesley quem acionou Gabriel Carvalho, que chutou para fora.

O Athletico-PR começou a partida melhor, com a melhor chance saindo dos pés de Gamarra. No entanto, quem abriu o placar foi o Inter. Afinal, aos 12, Gabriel Carvalho tocou na medida para Wesley, que invadiu a área e chutou na saída Léo Linck. Detalhe que o atacante marcou com o “pé ruim” (esquerdo). Foi o quinto gol dele no Brasileirão.

Após o gol “relâmpago”, o segundo tempo, tal qual o primeiro, ficou marcado pelo equilíbrio. O Inter teve um pouco mais de oportunidades, mas o Athletico-PR levou mais perigo, sobretudo em jogadas de contra-ataque. O Colorado perdeu não aproveitou as chances com Wesley e Valencia. Já os paranaenses perderam oportunidades com Di Yorio e João Cruz. No apagar das luzes, o Inter conseguiu diminuir a tristeza do torcedor, marcando com Wanderson, aproveitando que bola sobrou após cobrança de escanteio de Bruno Gomes.

O Internacional tentará a reabilitação diante do Juventude, nesta quarta-feira (14) em uma das cinco partidas atrasadas. A bola vai rolar às 19h30, no Beira-Rio. O Athletico, curiosamente, também recebe o Juventude, mas no domingo (18). Antes, pega o Belgrano, na quinta-feira (15), pela Sul-Americana.