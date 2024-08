CBF divulga áudio do VAR sobre o polêmico gol de Vegetti no clássico

A CBF divulgou neste domingo (11), o áudio do VAR sobre o polêmico gol de Veggeti, no embate contra o Fluminense. O Vasco venceu o rival por 2 a 0 no sábado (10), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca reclamou muito de um toque de mão do zagueiro Léo e também do argentino durante o lance e criticaram a arbitragem de Anderson Daronco.

Tudo começa aos 22 minutos do primeiro tempo. Payet cobrou falta, a bola bateu na mão de Léo e caiu para Vegetti, que dominou e completou para o gol. Contudo, o árbitro de vídeo Daniel Nobre Bins aponta desde o começo que não havia imagem definitiva de um possível toque de mão.

“O lance é fino, a gente está tentando ver se tem o toque de mão de quem faz o gol também. A dificuldade é ver se pega na mão do Vegetti. O outro foi acidental. Para nós não tem definido se toca na mão do Vegetti. Não temos uma imagem que mostra que pega na mão, não conseguimos ver nenhuma mudança de rotação, nada que comprove”, diz Daniel Nobre Bins, que recomenda uma revisão de Daronco.