Abel Ferreira critica VAR e desabafa: ‘Todo mundo quer o Palmeiras em crise’

“Não lutamos ‘contra tudo e contra todos’. É preciso deixar claro: lutamos pela verdade esportiva. Os árbitros precisam ser profissionais, bem preparados e pagos. Os atuais equipamentos são arcaicos, precisam ser atualizados. Eu não acredito e nem confio nas linhas do VAR, e nas imagens das emissoras (Globo, SporTV e Premiere) que transmitem. A tecnologia usada pelo VAR no futebol Brasileiro é arcaico. A CBF precisa investir para que realmente a verdade apareça”, disse.

Falta de critério da arbitragem

Abel Ferreira ainda citou um lance polêmico recente envolvendo o próximo adversário do time paulista: o Botafogo. Pela Copa do Brasil, o Alvinegro ficou com um jogador a menos após revisão do VAR e vermelho direto para o Gregore. Segundo ele, falta critério na arbitragem brasileira, uma vez que houve um lance parecido entre Pulgar e Richard Rios na partida deste domingo (11). O jogador do Flamengo recebeu cartão amarelo.