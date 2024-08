Ninguém segura! Marta é a maior medalhista do futebol brasileiro

Marta escreveu novamente o seu nome na história. Com a prata em Paris, a maior jogadora de todos os tempos é agora a recordista de medalhas do futebol brasileiro, agora com três. Ela já havia sido protagonista das campanhas das conquistas das duas pratas (Atenas-2004 e Pequim-2008), até então o maior feito do futebol feminino.

Ao conquistar a prata na França, Marta superou sete homens e oito mulheres brasileiras que subiram duas vezes no pódio no torneio de futebol olímpico. No feminino, as lendas Tânia Maranhão, Renata Costa, Daniela Alves, Formiga, Cristiane, Pretinha, Maycon e Rosana ganharam duas pratas com Marta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já no masculino, apenas sete homens conquistaram mais de uma medalha em Olimpíadas. Neymar esteve na conquista do ouro no Rio e na medalha de prata em Londres. Thiago Silva, Marcelo e Alexandre Pato também estiveram em 2012 e ficaram com o bronze em Pequim-2008. Luiz Carlos Winck e Ademir, ex-jogadores do Internacional, conquistaram duas pratas, em Los Angeles-1984 e Seul-1988. Bebeto ficou com a prata em Seul-88 e o bronze em Atlanta-1996.