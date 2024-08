Giay fala de adaptação ao Palmeiras: ‘É uma mudança grande’

“É uma mudança grande. Já se passou um mês e estou me adaptando bem. Não é fácil mudar de país. Sou muito grato aos meus companheiros, que vêm me ajudando muito. A adaptação está sendo boa, fico contente por isso” disse o lateral, que prosseguiu:

Como de costume, o treinador não colocou o jogador de imediato no time. Adaptou-o ao clube e à metodologia de jogo, para, então, ir lançando-o aos poucos. No primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, entrou como titular.

Contratação desta janela de transferências, o argentino Augustín Giay já vem recebendo chances de Abel Ferreira no Palmeiras. No elenco, ele tem a feroz concorrência de Marcos Rocha e Mayke, que vêm tomando conta da lateral direita da equipe há anos.

“Sobre a mudança do futebol argentino para o brasileiro, muda um pouco de tudo: a velocidade do jogo, é mais dinâmico, muitas transições, mais técnico. Então, a adaptação vai acontecendo durante as partidas. É seguir jogando. com tempo, não há receita melhor”.

Giay foi titular em três jogos do Palmeiras

Até o momento, Giay disputou três partidas pelo Palmeiras, sendo titular em todas elas. O retrospecto, contudo, não é muito bom: foram duas derrotas e um empate. Apesar do desempenho ruim do time, o argentino acredita que o Verdão possa dar a volta por cima e voltar ao caminho das vitórias. Como ocorreu contra o Flamengo na última quarta-feira, quando venceu por 1 a 0, com bom rendimento em campo, apesar da desclassificação na Copa do Brasil.

“Tivemos algumas derrotas, mas a equipe está bem e mostrou isso no Allianz Parque no último jogo. Sabemos que somos uma equipe forte, que segue em frente, e tranquilamente vamos conseguir bons resultados, porque temos uma grande equipe, que é resiliente”, afirmou.