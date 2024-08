Flamengo recebe proposta de mais de 100 milhões por titular

Atalanta quer pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões no câmbio atual) pelo lateral-direito Wesley

Afinal, a Atalanta quer pagar um valor fixo próximo a 15 milhões de euros (R$ 90,8 milhões, na cotação atual) e o restante em metas (5 milhões de euros; R$ 30,2 milhões). A informação é do jornalista Venê Casagrande, neste sábado (10).

Apesar dos valores agradarem, o Flamengo ainda sentará para conversar com os representantes do lateral de 20 anos. Ele e seu staff têm 10% dos direitos dos econômicos.

Vale lembrar, nesse sentido, que o Fla recusou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) do Bournemouth (ING), em julho. Outro interessado em Wesley é o Tottenham, que pode, então, entrar no páreo com a Atalanta.

Pouco depois da negativa ao time da Premier League, o Flamengo renovou o contrato de Wesley até dezembro de 2028. Na operação, o Rubro-Negro comprou 20% dos direitos econômicos do atleta e passou a deter 90%.