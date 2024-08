Brasil perde para os EUA e fica com a prata no futebol feminino

O Brasil perdeu por 1 a 0 para os Estados Unidos, na tarde deste sábado (10), no estádio Parc des Princes, e ficou com a medalha de prata no torneio de futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. Swanson, no segundo tempo, fez o gol que valeu a quinta medalha de ouro para os EUA na história da competição. Já as brasileiras conquitaram o segundo lugar pela terceira vez. As outras aconteceram em 2004 e 2008.

Brasil melhor no primeiro tempo

Ambas as equipes tiveram momentos de protagonismo na primeira etapa. Contudo, foi a Seleção Brasileira quem esteve mais perto de marcar. Logo no primeiro minuto, Ludmila tabelou com Jheniffer e, na área, chutou fraco. A resposta americana, afinal, veio aos 25, quando Mallory Swanson avançou em velocidade pela esquerda, deixou a marcação para trás e chuta cruzado para grande defesa de Lorena. Logo em seguida, Yasmin, duas vezes perto da pequena área, optou por passar a bola e não arrematou para o gol de Neher. Já nos acréscimos, a goleira americana fez excelente defesa em conclusão de Gabi Portilho após cruzamento da direita.

Segundo tempo A segunda etapa inegavelmente começou sem maiores emoções. Quando aconteceu um lance mais agudo, todavia, pior para as brasileiras. Aos 11 minutos, Swanson recebeu pela esquerda e a atacante, dessa vez, não desperdiçou, tocando na saída de Lorena para abrir o placar: Estados Unidos 1 a 0. Após o gol, o técnico Arthur Elias fez diversas alterações, dentre elas colocando Marta em campo na vaga de Ludmila. A Seleção Brasileira até tentou, mas não conseguiu criar oportunidades mais agudas, embora tenha pressionado as americanas na parte final da partida. Já nos acréscimos, afinal, a primeira jogada de perigo por parte das brasileiras. Após cruzamento da esquerda, Adriana cabeceou com perigo e Naeher defendeu.