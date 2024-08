Santos inicia returno da Série B em contagem regressiva para voltar à elite

Peixe encara o Paysandu nesta sexta-feira e tenta melhorar pontuação no segundo turno para acelerar retorno à Série A do Brasileirão

O Santos encara o Paysandu nesta sexta-feira (9), às 20h, em Belém do Pará, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe inicia o segundo turno após passar por momento de altos e baixos na primeira metade da competição. Agora, faz contagem regressiva para encerrar o ”pesadelo” da segunda divisão.

Se apenas repetir o desempenho do primeiro turno, o Santos chegará a 68 pontos. Esta pontuação levaria o Peixe de volta para a elite do futebol nacional em todas as edições de segunda divisão de 2013 a 2023. Para exemplo de comparação, apenas em 2012 que o Alvinegro não conseguiria voltar para a Série A, já que a ”nota de corte” foi 71 pontos.