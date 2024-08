Santos aumenta a sua invencibilidade na Série B

Com a vitória dentro do Mangueirão diante do Paysandu, o Peixe chegou a marca 10 jogos de invencibilidade na Série B

Nesta sexta-feira (9), o Santos derrotou o Paysandu por 3 a 0 e manteve a liderança da Série B . Atualmente, o time da Baixada Santista está com 37 pontos e continua firme a sua batalha para retornar à elite do futebol nacional.

O último revés do Santos ocorreu diante do Operário-PR. Em Ponta Grossa, o Fantasma soube pressionar o time de Fábio Carille e saiu com a vitória por 1 a 0. Desde então, foram seis vitórias e quatro empates.

Vale citar, que antes de vencer o Paysandu, o time de Carille acumulou empates. Dos últimos quatros jogos, apenas uma vitória e três resultados de igualdade.

Calendário do Santos

Na próxima rodada da Série B, o Santos terá o Avaí, na Vila Belmiro. No primeiro encontro no turno, o time santista venceu por 2 a 0, na Ressacada. No momento, o time de Santa Catarina está na oitava colocação, 28 pontos.