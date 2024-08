Ronald Pereira é a esperança do Swansea City para disputar a Championship

Ronald Pereira, atacante brasileiro é um dos grandes nomes do Swansea City para brigar pelo acesso no futebol inglês

Logo depois do período de férias no Brasil, o atacante Ronald Pereira já se reapresentou no Swansea City, equipe que brigará pelo acesso a Premier League e que atualmente joga a EFL Championship (Segunda Divisão do Campeonato Inglês). O atleta falou sobre essa volta.

Em sua primeira temporada no clube do País de Gales, Ronald fez 18 partidas pelo clube, 17 como titular, e marcou três gols. O jogador acumula boas passagens por Guarani e Atlético-GO, além de um destaque no Estrela Amadora de Portugal, onde realizou 55 partidas em uma temporada e meia. O jogador também comentou sobre as expectativas no seu segundo ano no clube.

“Esse ano estamos com sede de vitórias. Vamos buscar o acesso a qualquer custo. Me adaptei bem ao time e à cidade e acredito que essa será uma temporada ainda melhor, tanto individualmente como coletivamente. Tenho certeza que vamos dar muitas alegrias ao nosso torcedor”, revelou.

