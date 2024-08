Polícia alemã investiga zagueiro holandês do Bayern por acidente

De Ligt colidiu com um carro que estava estacionado próximo às instalações do time alemão e fugiu sem prestar assistência

Para piorar a situação, de acordo com o jornal alemão “Bild”, o jogador deixou o local sem prestar ajuda ao motorista do outro carro. Contudo, havia uma outra pessoa no local, que presenciou o momento da colisão. Inclusive, ainda segundo a imprensa, o veículo da vítima precisava da assistência de um reboque quando o zagueiro deixou o local do acidente.

Antes do início da temporada, o Bayern de Munique já tem o primeiro problema para se preocupar. Isso porque o zagueiro Matthijs de Ligt é alvo de uma investigação por parte da polícia alemã depois de uma batida de carro. O episódio ocorreu próximo às instalações do clube bávaro.

Assim, por essa atitude o defensor do Bayern de Munique pode causar uma punição de três anos de prisão. No entanto, a condenação mais comum nestas situações é apenas o pagamento de multa. Na oportunidade, de Ligt dirigia um Audi Q8 e-tron, que está avaliado em R$ 700 mil. Nem mesmo o zagueiro ou até mesmo o clube bávaro se manifestaram sobre o episódio. Aliás, o jogador holandês pode estar próximo de deixar o Bayern de Munique, pois tem negociações com o Manchester United, da Inglaterra.

Passagem pelo Bayern de Munique

O defensor iniciou sua carreira nas categorias de base do Ajax e teve sua primeira oportunidade no elenco principal em 2016. Após três temporadas entre os profissionais se destacou quando a equipe holandesa encantou o mundo na campanha em que foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões. De Ligt despontou como um jogador técnico e seguro defensivamente. O desempenho foi tão positivo que ele conquistou importantes prêmios individuais para jovens atletas como o Golden Boy em 2018 e o Kopa no ano seguinte. Além disso, ficou na seleção da Fifa também em 2019.

As valências e o desempenho de destaque chamaram a atenção da Juventus, da Itália. Tanto que em 2019, a Velha Senhora desembolsou 80 milhões de euros (o equivalente a R$ 436 milhões na cotação da época). Entretanto, ele nunca conseguiu corresponder às expectativas criadas. Depois de três temporadas, em 2022, o defensor se transferiu para o Bayern de Munique por 67 milhões de euros (cerca de R$ 394,2 milhões na cotação do período). Até aqui, na equipe alemã são 73 partidas, com cinco gols e duas assistências. Ele também venceu dois títulos, o Campeonato Alemão e a Supercopa nacional.