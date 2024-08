Palmeiras recupera competitividade e anima para sequência da temporada

Abel Ferreira, aliás, modificou o esquema do Verdão, apostando em três zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo e Vitor Reis. Este último, aliás, vem se destacando na temporada. Raphael Veiga passou a ser um segundo volante, buscando mais a bola na defesa, o que permitiu a Felipe Anderson aparecer com maior liberdade para atacar.

O Palmeiras competiu em alto nível contra o Flamengo, após atuações ruins pelo Campeonato Brasileiro e no jogo de ida da Copa do Brasil contra o rival carioca. Desse modo, apesar da eliminação nas oitavas, o time deixou um saldo positivo para seus torcedores e recebeu aplausos no Allianz Parque.

A marcação alta na saída de bola e a combinação ofensiva com poucos toques mostram que o Palmeiras pode retomar o bom nível nesta temporada. Fora da Copa do Brasil, a equipe poderá concentrar esforços em duas frentes. Neste domingo (11), o time reencontra o Flamengo no Maracanã, desta vez pelo Brasileirão. Pela Libertadores, o Verdão enfrentará o Botafogo na próxima quarta (14), também no Rio de Janeiro, mas no Nilton Santos.

Palmeiras precisa voltar a vencer fora de casa

O Palmeiras não vence fora de casa desde a grande exibição contra o Atlético, há dois meses, em Belo Horizonte, quando goleou por 4 a 0. Melhorar o desempenho como visitante, aliás, é um dos fatores que o time precisa trabalhar caso queira seguir sonhando com títulos em 2024.