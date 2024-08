Palmeiras faz três trocas na lista de inscritos na Libertadores

O regulamento do torneio prevê até cinco trocas na lista para os clubes que avançaram até as oitavas de final. Tecnicamente, o Palmeiras tem até as 19h (de Brasília) desta sexta-feira para realizar as trocas. O clube também pode, até este horário, fazer a inscrição provisória de algum atleta, precisando apresentar os documentos necessários até segunda-feira (12), às 15h. Contudo, o Alviverde não deve apresentar nenhum reforço neste período.

O Palmeiras encara o Botafogo nas oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo de ida acontece na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O embate de volta, que vai decidir o classificado para as quartas de final, acontece na semana seguinte. Se passar de fase, o Verdão poderá fazer três novas trocas.

