Jornalistas discutem por discordarem sobre o técnico do Palmeiras

Enquanto José Trajano opinava que a comissão técnica do Alviverde é prepotente, Danilo Lavieri discorda da visão do companheiro

O tema do debate na atração era qual treinador era mais chato à beira do campo: Abel Ferreira, o comandante do Alviverde ou o Luis Zubeldía, técnico do São Paulo. Assim, o experiente José Trajano fez um comparativo entre os dois e citou que o pior entre eles é o português que está à frente do Verdão.

A personalidade da comissão técnica do Palmeiras, principalmente de Abel Ferreira foi o motivo para uma discussão entre jornalistas, nesta sexta-feira (09). No caso entre José Trajano e Danilo Lavieri, integrantes do programa “Posse de Bola”, do Uol.

“Concordo plenamente com a visão contrária do Mauro (Cézar) com relação a esse discurso positivo de que ‘o Palmeiras demonstrou que tem um caminho pela frente’. Esse caminho é a desclassificação na Copa do Brasil. Não dá para se conformar que apenas jogou bem a segunda partida, melhor do que o Flamengo. Porém, pior do que o adversário no duelo de ida. Trata-se do Palmeiras com histórico de títulos, apesar desse técnico mal-educado”, detalhou o profissional da imprensa.

“A diferença entre o Zubeldía e o Abel Ferreira, inclusive a declaração do assistente do português, é que essa comissão técnica do Palmeiras é prepotente e metida a besta. Enquanto a do São Paulo é maluca”, acrescentou Trajano.

Companheiro de bancada discorda de Trajano

Em seguida, Danilo Lavieri, deu declaração em que discorda do companheiro de programa