Zagueiro luso-brasileiro Pepe anuncia a aposentadoria

Jogador de 41 anos estava livre no mercado após não renovar contrato com o Porto. Defensor teve atuação de destaque na última Eurocopa

O defensor chegou a ter seu nome ligado ao Vasco, mas preferiu não retornar ao país natal . No mês passado, o novo presidente do clube português, André Vilas Boas, confirmou que ele não seguiria na equipe para a próxima temporada.

O zagueiro Pepe anunciou, de forma oficial, por meio de suas redes sociais, nesta quinta-feira (8), sua aposentadoria do futebol. O luso-brasileiro de 41 anos estava livre no mercado desde o fim da última temporada. Afinal, não renovou contrato com o Porto, de Portugal.

“O que conversei com Pepe, de certa forma, e que é de bom senso comum, é que todo o seu futuro está totalmente ligado Porto, seja do ponto de vista apenas emocional, ou seja até do ponto de vista profissional. Sobre a sua continuidade, enquanto jogador da equipe, isso não irá acontecer. Nós o explicamos as razões pelas quais isso infelizmente não poderá acontecer. No entanto, temos o máximo de respeito pela sua carreira”, detalhou o novo mandatário do Porto.

Ex-zagueiro pode virar cartola do clube português

Em seguida, o presidente confessou que a necessidade de diminuir bruscamente o salário de Pepe foi um dos principais motivos para não chegar a um acordo para a renovação contratual. Mesmo assim, admitiu que fez um convite para Pepe continuar no clube, mas como dirigente, em entrevista ao canal “Now”.

“Há um caminho diferente e há também uma preocupação, de certa forma, do novo Porto em reduzir o montante salarial e custos. Isto foi claramente explicado ao Pepe e ele entendeu. Assim, ele irá tomar a decisão que entender relativamente a sua carreira e as portas do clube estarão sempre abertas para ele”, acrescentou Villas Boas.