Watford anuncia contratação de Kayky Almeida, revelado pelo Fluminense

O Watford anunciou oficialmente a chegada do zagueiro Kayky Almeida, que assinou contrato até 2029, e repetiu uma estratégia recorrente do clube. Isto porque, após contratar os atacantes João Pedro, Richarlison e Matheus Martins do Fluminense, os ingleses fecharam com mais um jovem talento do clube carioca, desta vez para reforçar a defesa.

Com 19 anos, Kayky fez apenas uma partida pelo time principal do Fluminense, no Campeonato Carioca deste ano. Apesar de não ter tido muitas oportunidades na equipe principal, ele se destacou na categoria sub-20 e foi convocado por Ramon Menezes para treinos com a Seleção Brasileira em 2024.

O Watford pagou 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6 milhões) pela contratação de Kayky. O valor pode dobrar, chegando a 12 milhões de reais, dependendo do cumprimento de metas estipuladas no contrato. Dessa maneira, o clube inglês adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador.