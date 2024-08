Torcida do Goiás entra em confronto na reta final da partida na Copa do Brasil

Torcida do esmeraldino subiu a temperatura na reta final do confronto diante do São Paulo e forçou a arbitragem a encerrar a partida

Nesta quinta-feira, Goiás e São Paulo empataram sem gols na Serrinha, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Por vencer no jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor avançou a fase quartas de final do torneio. Agora, a equipe aguarda o sorteio para descobrir quem será o próximo adversário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na reta final do confronto, a torcida do Goiás, irritada com a eliminação, protagonizou mais uma cena triste para o futebol brasileiro. Uma confusão no setor da torcida organizada gerou uma onda de agressões, que fizeram o árbitro apitar o fim da partida.