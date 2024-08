Thiago Silva se pronuncia após eliminação do Fluminense

O zagueiro Thiago Silva não escondeu a tristeza após a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (8), via redes sociais, o camisa 3 lamentou o empate por 2 a 2 com o Juventude, no Maracanã, que custou a vaga às quartas de final.

Apesar da queda na competição, o zagueiro salientou a luta do time até o apito final – o Flu perdia por 2 a 0 até os 45′ do segundo tempo e empatou. Para ele, esse espírito precisa continuar.

