Sporting x Rio Ave: onde assistir, escalações e arbitragem

A temporada 2024/25 do Campeonato Português será aberta nesta sexta-feira (9). Sporting e Rio Ave se enfrentam, às 16h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pela primeira rodada da liga nacional.

Como chega o Sporting

Atual campeão, o Sporting terá a difícil missão de se manter no topo do futebol português e terá o apoio de seus torcedores em Lisboa para conquistar os três primeiros pontos na liga. No entanto, o Leão precisa se recuperar da derrota para o Porto na Supercopa de Portugal, que colocou frente a frente o campeão da liga com o vencedor da Copa nacional.

Ao mesmo tempo, o Sporting aposta no atacante sueco Viktor Gyokeres, artilheiro da temporada passada do Campeonato Português, para buscar o triunfo nesta sexta-feira. Porém, o técnico Rúben Amorim segue sem poder contar com Santos e St. Juste, lesionados.