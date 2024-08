São Paulo administra vantagem, empata com Goiás e avança na Copa do Brasil

Na Serrinha, o São Paulo soube administrar a sua vantagem obtida no confronto de ida e está nas quartas de final da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (8), Goiás e São Paulo empataram sem gols no Estádio Hailé Pinheiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado levou o Tricolor a próxima fase da competição nacional, pois venceu o jogo de ida por 2 a 0.

Nos acréscimos do confronto, quando os dois times aguardavam o apito final, o Goiás teve uma chance para marcar. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou livre na pequena área com Wellington. Porém, a finalização saiu por cima do gol.

Os 45 minutos finais foram apenas um espelho do que ocorreu na etapa inicial. O Goiás até tentou esboçar uma pressão com velocidade e chutes de fora da área. Porém, não durou mais que cinco minutos. Consciente, o São Paulo não deu bobeira, controlou o meio-campo e administrou o marcador sem sofrer sustos.

O Goiás, dono do estádio e em desvantagem, entrou devagar em campo e, nem mesmo a necessidade do placar fez o esmeraldino pressionar o São Paulo. O time de Zubeldía apenas encaixou a marcação e não teve trabalho. Em alguns momentos, quando teve espaço para puxar contra-ataque, optou pela troca de passes laterais e sem progressão.

Perto do apito final, Alan Franco e Galhardo se estranharam na linha de fundo, trocaram cabeçadas e acabaram expulsos. Pior para o jogador do São Paulo, que está fora do primeiro jogo das quartas de final. A confusão do gramado passou para a arquibancada, pois a torcida do Goiás começou a brigar entre si.

GOIÁS 0 X 0 SÃO PAULO

Copa do Brasil – Jogo de volta – Oitavas de final

Data: 8/8/2024 (quinta-feira)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)

Público e Renda: Não informado

Gols: –

GOIÁS: Tadeu; Diego, Messias, David Braz e Sander; Nathan Melo (Wellington, 29’/2ºT), Rafael Gava (Thiago Galhardo, 9’/2ºT)e Luiz Henrique (Régis, 9’/2ºT); Wellington ,Mateus Gonçalves (Pedrinho, 29’/2ºT) e Ángelo Rodríguez (Edu Júnior, 15’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura (Michel Araújo, 33’/2ºT), Luciano (Wellington Rato, 21’/2ºT) e Ferreirinha (Rodrigo Nestor, 23’/2ºT); Calleri (André Silva, 43’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Sander, Ángelo Rodríguez, David Braz (GOI); Luciano, Ferreira, Rafael, Wellington, Rafinha (SAO)

Cartões Vermelhos: Thiago Galhardo, 51’/2º (GOI); Alan Franco, 51’/2º (SAO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.