Santos anuncia patrocínio com companhia de bebidas

O acordo entre Santos e a empresa vai além da exposição da marca. O acerto prevê ainda ações de relacionamento e ativações para engajamento dos fãs como sorteios, chutes a gol e desafios nos intervalos das partidas, além de divulgação em mídias digitais.

O Peixe está perto de anunciar a renovação de patrocínio com a Umbro para ser fornecedora de material esportivo até o fim de 2026. A assinatura deve ocorrer nos próximos dias, afinal as partes já trocam as minutas do contrato.

O Santos conta com os seguintes patrocinadores atualmente: Blaze, Binance, Tek Bond, Brahma, Canção Alimentos, Kicaldo, Placo e AQBank.