Rival do São Paulo na Libertadores confirma a chegada de Nico López

Um nome conhecido do torcedor do Nacional está de volta ao Bolso. Nos canais oficiais, o clube que enfrenta o São Paulo, nas oitavas de final da Libertadores, anunciou a chegada do atacante Nico López.

O jogador de 30 anos de idade chega para sua segunda passagem no Trico através de acordo com validade até maio de 2025. Antes, Nico estava no futebol mexicano onde passou cinco temporadas no Tigres e outras duas no Pachuca.