Renato divide elenco do Grêmio para Libertadores e Brasileirão

O Grêmio não tem muito tempo para lamentar a eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil para o Corinthians. O Imortal vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, cujo próximo jogo é diante do Cuiabá, fora de casa, no sábado (10). Contudo, com o olho bem aberto também para a Libertadores, pois encara o Fluminense na próxima terça-feira (13), em Curitiba, na partida de ida das oitavas de final. Assim, o técnico Renato Gaúcho vai dividir o elenco nas duas competições.

Alguns jogadores do Tricolor seguirão em Curitiba em preparação para enfrentar a equipe carioca. Afinal, quer evitar desgaste com mais uma viagem. Dessa maneira, o outro grupo seguirá para o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Renato Gaúcho vai poupar titulares no sábado, na Arena Pantanal. Na última rodada do Brasileirão diante do Athletico, mandou a campo um time todo reserva, de olho no duelo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.