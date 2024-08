Renato admite Grêmio inferior e lamenta eliminação: ‘Melhores batedores erraram’

Grêmio deu adeus à Copa do Brasil ao perder disputa de pênaltis para o Corinthians após novo empate no tempo normal, na última quarta (7) Crédito: Jogada 10

O Grêmio encerrou sua participação na edição de 2024 da Copa do Brasil nas oitavas de final, na última quarta-feira (7). O Tricolor perdeu a disputa de pênaltis para o Corinthians, no Couto Pereira, depois de novo empate por 0 a 0 no tempo normal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, ao analisar o embate, o técnico Renato Gaúcho lamentou o fato de seus jogadores terem desperdiçado as penalidades.

“Infelizmente, meus melhores batedores erraram os pênaltis. O Zico errou um pênalti na Copa do Mundo. Eles treinam pênaltis todos os dias. Quando batem os pênaltis que fizeram, ninguém fala nada. Agora vão falar que não treinam. Se faz, treina. Se não, não treina. Caso você queira colocar na conta do treinador, pode colocar, não tem problema nenhum. Eu faria tudo igualzinho fiz hoje. Simplesmente isso”, indicou o comandante. “Em primeiro lugar, o time não esteve tão bem quanto nos outros jogos. Segundo lugar, o time estava descansado. O time não atuou no final de semana, quem atuou foi a outra equipe. Terceiro lugar, eu não poderia tirar alguns jogadores que, mesmo esgotados, são batedores de pênalti”, complementou Renato. Na ocasião, o Timão converteu todas as três penalidades. Por outro lado, o Grêmio desperdiçou três das quatro. Reinaldo acertou a primeira, porém, Cristaldo, Pavón e Edenílson não aproveitaram as cobranças. O último deles, inclusive, entrou durante o segundo tempo no lugar do lateral-direito João Pedro. Aliás, exatamente levando em consideração a chance do jogo ser decidido na disputa de pênaltis.

“O Grêmio tentou e não conseguimos furar o bloqueio” Em seguida, o treinador do Imortal confessou que sua equipe foi inferior ao Timão no embate no Couto Pereira. “Com o mesmo time, o mesmo sistema, infelizmente a equipe não rendeu. O Grêmio tentou e não conseguimos furar o bloqueio do Corinthians. Meu time não teve uma noite feliz. Mérito do time adversário que soube fechar os espaços. No segundo tempo, tentei tirar um zagueiro, colocar atacante e mesmo assim não criamos. Infelizmente o Corinthians esteve melhor que a gente”, explicou Renato. “Em primeiro lugar, o time não esteve tão bem quanto nos outros jogos. Segundo lugar, o time estava descansado. A equipe não atuou no final de semana, quem atuou foi a outra. Terceiro lugar, eu não poderia tirar alguns jogadores que, mesmo esgotados, são batedores de pênalti. O mesmo time que jogou hoje foi muito superior em São Paulo, e merecia ter ganhado. Hoje não fomos tão bem. Fomos melhores que eles no primeiro tempo, eles foram melhores no segundo tempo. O Corinthians foi muito mais feliz nas cobranças de pênalti. Pronto”, concluiu o treinador.