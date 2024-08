Ramón Díaz vibra com classificação, mas coloca Brasileirão como prioridade

Treinador do Timão elogiou a postura do seu elenco, mas deixou clara qual é a prioridade do time na temporada

Na coletiva de imprensa, o técnico Ramón Díaz falou sobre suas escolhas, principalmente por tirar alguns titulares e dar espaço a outros atletas do elenco.

O Corinthians está nas quartas de final da Copa do Brasil . Na noite da última quarta-feira (7), o Timão, de Ramón Díaz segurou o empate sem gols com o Grêmio e carimbou a sua classificação ao vencer na disputa de pênaltis por 3 a 1.

“Primeiro, temos confiança no time, no grupo. Faz 15 dias que estamos trabalhando e explicando aos jogadores a todo o plantel que todos terão oportunidade de jogar. São jogadores de categoria. Ficamos felizes pelo resultado que tiveram porque estão fazendo um esforço enorme no tático, em tudo o que estamos trabalhando. Nos últimos jogos merecíamos muito mais, mas não conseguimos os resultados”, afirmou.

Apesar da alegria pela classificação, Emiliano Díaz, auxiliar técnico, fez questão de ressaltar que a grande prioridade do Corinthians e fugir do rebaixamento no Brasileirão.

“Em time grande não tem respiro nunca. Hoje demos chances a um grupo que não vinha a altura, mas respondeu bem. A prioridade para a gente é o Brasileirão, mas a classificação nos ajuda a crescer animicamente. Vamos planejando jogo a jogo”.