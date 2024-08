Pré-lista da Seleção para a Copa América indica novos nomes para jogos das Eliminatórias

Os próximos jogos da Seleção Brasileira masculina serão em setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Para essas partidas, o técnico Dorival Júnior pode convocar nomes novos para vestir a Amarelinha. Esse indicativo é a partir da pré-lista do Brasil para a Copa América, torneio que foi disputado nos Estados Unidos, entre junho e julho, e vencido pela Argentina.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a rádio “Itatiaia”, 18 jogadores que atuam no futebol brasileiro estavam na pré-lista do treinador. Em resumo, Matheus Pereira, do Cruzeiro, Estevão, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, e Pedro, do Flamengo, são alguns deles.