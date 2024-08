Paysandu x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos visita o Paysandu nesta sexta-feira (9), às 20h, no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe lidera a competição com 34 pontos, mas vê Novorizontino e Mirassol muito próximos. Assim, precisa da vitória para se manter na primeira posição. Já o Papão é o 14° colocado, com 24 somados e busca os três pontos para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Paysandu

O Papão está a seis pontos do acesso e a cinco da zona de rebaixamento. Assim, todo cuidado é pouco. Vencer após três rodadas seria fundamental para “pegar o elevador” na classificação e retomar a confiança, Quintana ainda está em processo de recondicionamento físico e segue fora. Além disso, Michel Macedo e Nicolas, ambos com dores na coxa, são dúvidas. A grande esperança do Paysandu é Cazares, que iniciou a Série B justamente no Santos, mas vem se destacando na equipe paraense.