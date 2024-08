Palmeiras x Flamengo da Copa do Brasil é jogo com menos tempo de bola rolando: veja comparativo

O Palmeiras continua insatisfeito com a arbitragem após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, em duelo das oitavas de final da competição no Allianz Parque. Assim, a diretoria e a comissão técnica não economizaram palavras para reclamar de Daronco, juiz do confronto.

Em estudo realizado e publicado após a partida, observou-se que o jogo entre Palmeiras e Flamengo teve o menor tempo de bola rolando em todos os jogos da fase de oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo entre Goiás e São Paulo, que ocorreu nesta quinta-feira, não foi contabilizado.

