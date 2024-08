Palmeiras prepara reavaliação para Felipe Anderson e Mayke

Dupla saiu lesionada ainda no primeiro tempo do embate contra o Flamengo e Verdão marcou avaliação para saber gravidade

O Palmeiras agendou uma reavaliação para saber as condições físicas do lateral-direito Mayke e do meia-atacante Felipe Anderson. Os dois saíram do duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, ainda no primeiro tempo da partida e preocuparam. Eles serão reavaliados nesta sexta-feira (9), quando o elenco se reapresenta na Academia de Futebol.

Mayke sentiu a panturrilha, após ficar fora da partida contra o Internacional por dores musculares. Ele atuou no sacrifício, mas sentiu logo aos 38 minutos e pediu para deixar o gramado. Ele acabou sendo substituído por Marcos Rocha. Já Felipe Anderson sofreu um trauma no olho, ainda tentou permanecer no jogo, mas não teve condições. Gabriel Menino entrou contra o Flamengo.