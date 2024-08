Palmeiras acerta venda de Tabata para o Internacional

Atacante é esperado nesta quinta-feira (8), no Rio Grande do Sul, para assinar contrato. Jogador não teve sucesso no Verdão

O Palmeiras acertou a venda do meio-campista Tabata para o Internacional. O jogador viaja para Porto Alegre nesta quinta-feira (8) para assinar um contrato de três anos com o Colorado e realizar exames médicos. Os valores do acerto entre os clubes, contudo, não foram revelados.

Tabata não estava nos planos do Palmeiras e viu uma oportunidade de ter nova chance no futebol brasileiro, no Rio Grande do Sul. O Internacional, por sua vez, procura um substituto para Alan Patrick. Afinal, o camisa 10 do Colorado está machucado e deve voltar aos gramados apenas em setembro.

A negociação, inclusive, foi tranquila, já que as diretorias têm uma amizade bem forte. Recentemente, o Palmeiras acertou a contratação do meia-atacante Maurício, um dos destaques do Internacional na temporada.