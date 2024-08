Olimpíadas: comentarista do SporTV é criticado por atleta brasileira

Rodrigo Nascimento, que também é atleta, não teve sua análise sobre o 4x100m masculino bem recebidas por Ana Cláudia Lemos Crédito: Jogada 10

A velocista Ana Cláudia Lemos fez críticas a Rodrigo Nascimento, comentarista do SporTV, da Globo, após o também atleta avaliar o desempenho do 4x100m masculino do Brasil em Paris. Em rede social, ela, que disputa a mesma prova no feminino, questionou as falas dele sobre o fracasso do quarteto do país na Olimpíada. Posteriormente às falas de Rodrigo, Ana Cláudia fez críticas em rede social – Foto: Reprodução

No X (antigo Twitter), Ana Cláudia fez publicações direcionadas a Rodrigo. O comentarista colocou a culpa da falta de resultado nos Jogos nos companheiros de profissão. A velocista, entretanto, tem outra visão sobre a responsabilidade quanto ao resultado ruim.

“Como sempre o atleta passando pano para o treinador do 4x100m, treinador esse que é o treinador dele pessoal. Gente, que absurdo é esse? Um comentarista que deveria falar a verdade está dizendo que os atletas têm que repensar? Conta aqui, Rodrigo, os bastidores. Conta a falta de treinos, sua reunião entre os atletas (você não se diz capitão?). Desculpa, você não é capitão e precisa aprender a falar o que de fato aconteceu”, criticou Ana que, em outra publicação, tratou as falas de Rodrigo como mentirosas. “Eu fico muito p*** quando falam mentiras. Vocês não vão me ver aqui defendo o que não é certo. Aos atletas, parabéns por passarem por esse furacão”, desabafou.

Fala de Rodrigo e explicação sobre a reunião citada por Ana Cláudia Ao avaliar a eliminação da equipe brasileira, Rodrigo colocou a responsabilidade nos companheiros de seleção. “Os atletas têm que ser responsáveis pelo resultado. Vejo muita gente culpando dirigentes e treinador… Não! Quem é que entra em pista? Os atletas. A gente está bem treinado. Eu estou falando porque carreguei o piano por três anos. Isso é palavra minha de atleta. Treinamos, tivemos todo investimento do COB e da CBAT, mas não conseguimos. Temos que colocar a mão na consciência”, declarou. Em relação à reunião mencionada por Ana Cláudia, Rodrigo teria chamado os atletas para o quarto e convidado apenas o treinador Victor Fernandes. Mas barrou outros técnicos, que não gostaram da atitude do capitão. A situação aconteceu nos Estados Unidos, no começo do ano. A informação é do UOL.