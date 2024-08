Marta mudou o futebol feminino, afirmam norte-americanas antes da final olímpica

A craque Marta é uma referência para as mulheres, e quem confirma isso são as jogadoras dos Estados Unidos. As atacantes americanas Sophia Smith e Trinity Rodman afirmam que a brasileira mudou o futebol feminino.

Brasil e Estados Unidos decidirão a final olímpica no sábado (10). A Seleção Brasileira busca a inédita medalha de ouro, enquanto as americanas querem conquistar seu quinto título na competição.

“Marta mudou o futebol em todo o mundo. Ela é uma jogadora talentosa, mas também uma grande pessoa, o que diz muito sobre ela”, disse a atacante Rodman, em entrevista realizada nesta quinta-feira (8).