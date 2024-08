Marcos Braz explica a confusão após Flamengo x Palmeiras

Dirigente do Fla entrou em atrito com seguranças do Palmeiras por causa do governador do Rio, Claudio Castro. Entenda

Uma tremenda confusão ocorreu no fim da partida em que o Flamengo perdeu o Palmeiras, nesta quinta-feira (7/8), no Allianz Parque, por 1 a 0, e ainda assim avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Após o fim do clássico, o vice do Flamengo, Marcos Braz, desceu das tribunas com o governador do Rio, Claudio Castro, que estava acompanhado do filho. Afinal, iriam se juntar à delegação e segur rumo à capital carioca no mesmo voo. Mas um segurança do Palmeiras proibiu a ida rumo ao vestiário do Rubro-Negro. Disse que, por ordem da presidente Leila Pereira, o governador não poderia descer. Isso causou a ira de Marcos Braz, que é vereador e aliado político de Castro. Apesar de todo estresse, o mandatário conseguiu chegar no vestiário. Contudo, Braz foi até a coletiva explicar a situação.

“O que fizemos foi pegar o governador e seu filho, convidados do Flamengo, para que eles pudessem descer e ir para uma área de segurança nossa. Mas tinha um pedido para não passar ninguem fora do staff. Só que isso acabou revertido. O governador passou e não houve nada, pois se corrigiu o erro que estava sendo cometido”, disse, para em seguida alfinetar o Palmeiras.

“Quem está acostumado a vir ao Parque Antactica não acha que aqui é um convento tranquilo. E há uma temperatura maior com o Flamengo. Mas imagino que todo mundo vai acha normal uma pessoa que estava no camarote descer e juntar com a delegação para voltar ao Rio juntamente com a delegação”.