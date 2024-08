Marcelo completa 100 jogos pelo Fluminense, mas sente dores na coxa

Assim, o atleta que completou 100 jogos com a camisa Tricolor diante do Alviverde, entrou em campo aos 11 minutos e 23 segundos da etapa final no lugar de Diogo Barbosa. Contudo, atuou somente até 16 minutos e 10 segundos.

O Fluminense estava em desvantagem no segundo tempo, diante do Juventude, no Maracanã, e precisava virar a partida para levar a decisão para os pênaltis. O técnico Mano Menezes, então, decidiu colocar Marcelo em campo, porém o jogador sentiu a coxa esquerda ao finalizar para o gol e deixou o gramado após quatro minutos.

De acordo com a transmissão do canal SporTV, o lateral saiu insatisfeito com o novo problema e foi direto para o vestiário. Vale lembrar que, no final de maio, Marcelo chegou a chamar atenção pela evolução física, entretanto depois da partida contra o Grêmio, ficou mais de 20 dias longe dos gramados.

Após quatro jogos fora do time, atuou em menos de 30 minutos contra o Palmeiras. Ele também jogou no meio de campo no Alfredo Jaconi, contra o próprio Juventude. A forma física do atleta chama a atenção do Fluminense por ser recorrente. No entanto, até o momento, o clube carioca não informou detalhes sobre o novo problema.

“É ruim, é óbvio que é muito ruim você entrar no jogo e sair com cinco minutos. O jogador sofre muito mais do que todo mundo. Então perdemos uma alteração, um jogador que naquele momento acho que iria acrescentar bastante pela qualidade de jogo interno. A gente abriu o Keno bem na beirada, então precisávamos de um jogador que viesse por dentro com armação, o Marcelo tem essa capacidade”, disse Mano.