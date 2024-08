Mansão de Messi pichada em Ibiza conta com vista exclusiva e piscina de 92m²

Residência de luxo do craque argentino foi vandalizada por ativistas para frisar a responsabilidade dos ricos pela crise climática no planeta Crédito: Jogada 10

O craque argentino Messi teve nova preocupação com sua mansão de luxo em Ibiza, na Espanha, na última terça-feira (6). Afinal, ativistas invadiram a residência e picharam a fachada. A intenção, em vandalizá-la, foi promover repercussão a nível mundial e frisar a responsabilidade dos ricos no mundo pela crise climática mundial. Leia, mais abaixo, detalhes sobre a estrutura de onde o camisa 10 vive com a família. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os militantes deixaram o seguinte recado com o ato de vandalismo.

“Ajudar o planeta, comer os ricos e abolir a polícia” O grupo que assumiu a autoria do episódio foi o Futuro Vegetal. Eles gravaram um vídeo em frente à moradia situada na costa oeste de Ibiza. Por sinal, o imóvel está localizado em uma das áreas mais nobres exclusivas e nobres da Espanha. Trata-se de Cala Tarida, no município de Sant Josep, a oeste da ilha. Os invasores alegam que a mansão é uma construção irregular. Mesmo que o cenário seja verdadeiro, a residência se destaca por ser um terreno amplo. No caso com uma área construída de 568 metros quadrados. O térreo conta com 420 metros quadrados, um anexo de quase 39 metros. Além de uma piscina de 92 metros quadrados que fica paralela à casa. Além disso, no jardim ainda há uma quadra de futebol disponível para Messi e seus três filhos: Thiago, Mateo e Ciro. A casa ainda conta com um spa com sauna e uma sala de cinema.