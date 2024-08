Maicon celebra classificação do Vasco, mas liga alerta para clássico

No sábado (10), Cruz-Maltino encara o Fluminense, pela 22ª rodada do Brasileirão. Zagueiro comenta jogo no Nilton Santos

“Foi uma classificação importante e necessária, obtida com muito suor, e que trouxe mais confiança para a equipe nesse momento. Mas já passou. Não temos tempo para celebrar, precisamos voltar a vencer no Brasileiro e nosso foco está no clássico” disse o zagueiro.

Maicon também falou sobre o local do clássico, onde o Gigante da Colina tem bom retrospecto recente. Nos últimos dois clássicos disputados no Nilton Santos, a equipe saiu vitoriosa pelo mesmo placar: 4 a 2. No Brasileirão do ano passado, a vítima foi o próprio Fluminense; no Carioca deste ano, o Botafogo.

O camisa 4 salienta, então, que o Flu vem se recuperando no Brasileirão, o que liga um alerta para o time vascaíno.