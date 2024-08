Luis Zubeldía desfalca o São Paulo na ida das quartas de final da Copa do Brasil

O técnico Luis Zubeldia voltou a ser destaque negativo do São Paulo. Nesta quinta-feira (8), o comandante foi expulso nos acréscimos do empate contra o Goiás, em jogo disputado na Serrinha, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Assim como Alan Franco, que caiu na provocação do atacante Thiago Galhardo, Luis Zubeldía ficou irritado com a confusão no gramado e começou a reclamar da sua área técnica. Logo depois das reclamações, ele entrou no gramado e foi punido com o cartão vermelho.