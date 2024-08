Lucas Piton não deve ser problema no Vasco para clássico

Lateral-esquerdo pediu para ser substituído no segundo tempo do jogo contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil

Lucas Piton não preocupa o Vasco para o clássico contra o Fluminense, no sábado, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. O lateral-esquerdo não apresentou nada sério após vitória e classificação do Cruz-Maltino na Copa do Brasil.

Piton saiu de campo os 24 minutos do segundo tempo no jogo de terça-feira. Ele pediu para sair de campo por conta de dores. O atleta, inclusive, seguirá passando por análises nas atividades até o clássico de sábado.