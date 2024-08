Lucas Moura elogia São Paulo e lamenta expulsão de Alan Franco

Lucas Moura foi um dos jogadores do Tricolor que mostraram um bom desempenho individual no empate com o Goiás Crédito: Jogada 10

Nesta quinta-feira (8), o São Paulo empatou sem gols contra o Goiás e carimbou uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na Serrinha, o Tricolor soube controlar o esmeraldino e Lucas Moura saiu como um dos principais em campo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na visão do camisa 7, o seu time controlou bem as ações e entende que um jogo de mata-mata é feito de muita dificuldade. Além disso, Lucas Moura também falou sobre Alan Franco, zagueiro que foi expulso nos minutos finais logo depois de confusão com Galhardo, do Goiás.