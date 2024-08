Leila indica Palmeiras sem a Crefisa em 2025: ‘Saudável analisar o mercado’

Empresa tem contrato com o Verdão até o final deste ano. Presidente do clube vê mudanças com bons olhos

O Palmeiras pode não contar mais com a Crefisa em 2025. Quem diz isso é a própria presidente do clube e dona do banco, Leila Pereira. O contrato com as duas empresas encerra em dezembro e o Verdão deve ir ao mercado para ouvir propostas para uma nova patrocinadora máster.

“O Palmeiras é gigante, e a Crefisa e minhas marcas estão muito vinculadas ao Palmeiras, são quase 10 anos. Acho que o Palmeiras precisa caminhar com suas pernas e não deve ficar vinculado a uma marca só. Quero mostrar que o Palmeiras é gigante e eterno. Eu acho que seria saudável nós procurarmos uma marca com credibilidade no mercado. Eu vou fazer a proposta também, mas acho saudável procurar outra”, disse Leila Pereira, após o jogo contra o Flamengo.