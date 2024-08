Kauã Elias volta a marcar e briga pela artilharia do Fluminense no ano

Jovem marca o primeiro gol do Tricolor no empate com o Juventude, que culminou na eliminação na Copa do Brasil

O Fluminense não teve um bom desempenho diante do Juventude, no Maracanã, e deu adeus à Copa do Brasil. Em campo, a equipe carioca sofreu um gol cedo e chegou a estar com dois de desvantagem, porém reagiu no fim e ficou no empate. Apesar da eliminação, Kauã Elias voltou a estufar a rede pela quinta vez em sete jogos.

Dessa forma, o jovem já se aproxima da briga pela artilharia do Tricolor na temporada. Até o momento, Jhon Arias lidera este fundamento com sete tentos, seguido por Lelê. O atacante passou por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e reparo dos meniscos lateral e medial.