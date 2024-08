Jair Ventura celebra classificação na Copa do Brasil: ‘Merecíamos a vaga’

O Juventude está nas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe empatou com o Fluminense, em 2 a 2, na segunda partida das oitavas, realizada nessa quarta (07), no Maracanã. Aliás, no placar agregado, o time de Jair Ventura venceu por 5 a 4, após vencer diante de seus torcedores, no Alfredo Jaconi, por 3 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Muito feliz com vaga nas quartas. Enfrentamos o atual campeão da América e que não levava gol nos últimos quatro jogos no Brasileiro. Tem o Thiago Silva, um dos maiores zagueiros do futebol mundial. Conseguimos a classificação dentro do Maracanã, fizemos cinco gols nos dois jogos. Muito merecida a vaga, que é importantíssima financeiramente para o clube e esportivamente para todos nós envolvidos”, explica o treinador Jair Ventura, que projetou o desafio diante do Botafogo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.