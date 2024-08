Internacional inicia tratativas para contratar o zagueiro Samir

Colorado tem conversas pelo jogador e receio de perder até duas peças no setor defensivo. Samir atua no Tigres, do México, desde 2022 Crédito: Jogada 10

O Internacional segue como um dos clubes mais ativos nesta segunda janela de transferências de 2024. Isso porque depois de fechar com dois reforços, iniciou negociações para contratar o zagueiro Samir, ex-Flamengo. O jogador atualmente defende o Tigres, do México, desde 2022. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Colorado está confiante em desfecho positivo nas negociações, já que Samir sequer atuou pela equipe mexicana nesta temporada. A investida do clube gaúcho deve-se à preocupação de perder até duas alternativas no setor defensivo. Até aqui, Roger Machado tem como opções para zaga Igor Gomes, Mercado, Robert Renan e Vitão. Os dois últimos podem deixar o Inter ainda nesta segunda janela de 2024.

Afinal, Robert Renan está cedido por empréstimo ao Internacional pelo Zenit, da Rússia. O atleta desperta o interesse de alguns clubes europeus e caso alguma investida seja considerada atrativa, o defensor tem possibilidade de sair do time gaúcho. Já Vitão está em negociações com o Real Betis, da Espanha, que provavelmente vai enviar uma nova proposta pelo jogador. Internacional já garantiu dois reforços na segunda janela Neste cenário, o Colorado já buscou se prevenir e fechou com o zagueiro uruguaio Agustín Rogel por empréstimo junto ao Hertha Berlin, da Alemanha. Além disso, com a ausência do meio-campista Alan Patrick por lesão, está por detalhes de anunciar Bruno Tabata como substituto. O clube gaúcho chegou a um acordo com o Palmeiras para contratar o atleta. Vale relembrar que o camisa 10 do Inter deve voltar a ficar à disposição somente no decorrer de setembro. Carreira de Samir No Flamengo, ele teve sua primeira oportunidade como profissional em 2013. Após dois anos, o clube carioca vendeu-o para a Europa, mais especificamente para o Granada, da Espanha. Contudo, nunca entrou em campo pelo time espanhol. O defensor atuou por uma temporada pelo Hellas Verona, da Itália, por empréstimo. Em seguida, transferiu-se para a Udinese também do país da bota.