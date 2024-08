Hugo Souza brilha e se emociona com classificação: ‘Fazer minha história’

Goleiro teve grande desempenho no tempo normal e ainda pegou um pênalti que ajudou o Corinthians a avançar na Copa do Brasil

Hugo Souza teve noite de herói nesta quarta-feira (8), no Couto Pereira. O Corinthians eliminou o Grêmio nos pênaltis e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro brilhou com grandes defesas no tempo normal e ainda pegou uma das penalidades do Tricolor Gaúcho. Após a partida, ele não conseguiu esconder a emoção pelo bom desempenho e ainda prestou reverência a Cássio, seu antecessor.

“Há dois meses acabava a temporada de um time rebaixado, eu não sabia o que seria da minha carreira. Mesmo depois de tudo que fiz, de ter conquistado coisas com a camisa do Flamengo, mas as vezes parece que as pessoas esquecem do quão vitoriosa é nossa trajetória. Mas tenho que agradecer ao Corinthians que confiou no meu trabalho, no meu potencial, tem acreditado em mim. Tenho que agradecer ao presidente, ao Fabinho (Soldado, executivo de futebol). Graças a Deus, ao meu trabalho, minha família, meus amigos e meu estafe, hoje estou aqui ajudando o clube dessa forma. Demos um passo, não conquistamos nada. O momento é de festejar”, finalizou.

Aliás, esta foi a primeira disputa na marca da cal do Corinthians sem Cássio, maior pegador de pênaltis da história do clube com 32 defesas. O Timão volta a campo no sábado (10), às 21h30, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

