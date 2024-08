Hermoso afirma que não quis desrespeitar o Brasil e elogia Marta: ‘Referência’

Camisa 10 da Espanha afirmou após semifinal que seleção brasileira não quis jogar futebol, entretanto, agora elogia futebol do país Crédito: Jogada 10

A camisa 10 da Espanha, Jenni Hermoso, voltou a falar sobre a Seleção Brasileira, mas desta vez para pedir desculpas após ter dito que o time de Arthur Elias não joga futebol. Ela fez essa afirmação após o Brasil alcançar a final da disputa pelo ouro olímpico em Paris. Dessa vez, contudo, Hermoso alegou que declarações como a sua são frequentemente tiradas de contexto e afirmou que não deseja criar intriga entre as jogadoras. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “É certo que, quando se fazem declarações após os jogos, muitas vezes se tiram as coisas de contexto e as pessoas interpretam como um ataque. Também é verdade que o que eu disse naquele dia, para mim, não era futebol; era perda de tempo ou uma tentativa de criar uma batalha entre as jogadoras. Para mim, é superimportante conscientizar muitas pessoas, sobretudo as crianças e os torcedores, de que não devemos criar essas guerras entre nós e entre as jogadoras”, disse a craque da Espanha.

Veja mais: Não sabe perder? Hermoso, da Espanha, desdenha do Brasil após derrota A espanhola, campeã do mundo em 2023, também aproveitou para referenciar a Rainha Marta, reiterando sua admiração pela craque brasileira e pelo futebol do país. “O que acontece em campo, afinal, é decidido em campo. Já disse muitas vezes: precisamos saber perder e também saber ganhar. Tenho bandeiras do Brasil em várias publicações no meu Instagram de um ano atrás. Quero dizer que jamais faltamos com respeito ao Brasil. Pessoalmente, sempre disse que Marta foi minha referência e admiro seu futebol e seu trabalho há dez anos. O Brasil é uma das seleções que mais gosto de ver, porque sempre admirei muito o seu futebol”, resumiu Jenni Hermoso.