Ganso, do Fluminense, projeta clássico com o Vasco: ‘Confronto direto’

Na zona mista, meia fala sobre duelo com o arquirrival no Nilton Santos e o desafio de atuar novamente no gramado sintético Crédito: Jogada 10

Após a eliminação nas oitavas da Copa do Brasil para o Juventude, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (10), o Tricolor mede forças com o Vasco, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada. Na zona mista, Paulo Henrique Ganso projetou o duelo com o rival. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Praticamente um confronto direto na colocação do campeonato (Brasileirão). Até porque a gente ainda tem um jogo a menos em disputa. Não só trazer mais um adversário para a zona incômoda, como a gente também sair desta situação”, disse.