França x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou o dia da final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. França e Espanha se enfrentam, nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), na disputa pela medalha de ouro no Parque dos Príncipes. Em caso de empate no tempo regulamentar, e na prorrogação, o título será definido nos pênaltis.

Como chega o França

País sede dos Jogos Olímpicos, a França confirmou o favoritismo durante a competição e conquistou a vaga na final após eliminar o Egito na semifinal. Dessa maneira, os franceses vão em busca da segunda medalha de ouro após 40 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mesmo sem grandes nomes no elenco, a França conta com o trio Olise, Lacazette e Mateta. Este terceiro, inclusive, é um dos cotados para levar a bola do ouro do torneio. Além das boas atuações, o atacante do Crystal Palace marcou quatro gols e tem dois a menos que o marroquino Rahimi, artilheiro da competição.