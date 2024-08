Flamengo vence Ceará e avança às quartas do Brasileiro Sub-20

O Flamengo está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira a equipe comandada por Filipe Luís venceu o Ceará, por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os gols do jogo foram marcados por Iago e Zé Welinton. A equipe rubro-negra, aliás, teve um jogador a menos desde os 30 minutos da etapa inicial após expulsão de Wallace Yan.

Com o resultado, o Flamengo se garantiu no G-8, mesmo com mais três partidas para jogar na primeira fase. O Rubro-Negro pulou para 31 pontos, momentaneamente empatado com Grêmio e Athletico, na segunda posição.

O jogo

A equipe carioca marcou logo de início. O lateral esquerdo Zé Welinton arriscou e a bola bateu na mão do zagueiro do Ceará dentro da área. Na cobrança de pênalti, o zagueiro e capitão Iago bateu com categoria, forte, no alto, sem chances para o goleiro adversário.