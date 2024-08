Ferj ataca arbitragem da CBF: ‘À beira da morte’

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou, nesta quinta-feira (8) criticou a arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade estadual citou as reclamações dos clubes como uma prática marcante nas competições organizadas pela CBF. Além disso, faz referências indicando que o quadro de árbitros “está no CTI”.

O texto, aliás, está no site oficial da Ferj um dia após as reclamações de Botafogo e Flamengo sobre erros de arbitragem na Copa do Brasil. O Glorioso, eliminado pelo Bahia, contesta a expulsão do volante Gregore ainda no primeiro tempo. Do outro lado, o Rubro-Negro viu erro claro em não marcação de pênalti após toque no braço de um defensor do time paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Veja o texto da Ferj:

“Toda rodada temos repetidos problemas de arbitragem que já se tornaram motivo de chacotas, ultrapassaram, há muito, o chamado “choro de perdedor” para cada vez mais fazer crescer o descrédito, a dúvida, a incerteza da competência; a vulnerabilidade, fragilidade ou imperfeição do conjunto que abrange a formação, seleção, treinamento, escalas, avaliação de desempenho, dentre outras valências, onde as métricas variam com a singularidade de quem as administra à sua vontade, com impactos negativos diretos causadores de insegurança das competições, debilidade das explicações e a evidência da inabalável e exuberante desuniformidade de critérios.